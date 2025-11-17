ЗАРЕЖДАНЕ...
Земетресение разлюля Благоевградско
©
Жители на Благоевград и района съобщиха, че са усетили труса. Някои от тях споделят, че е било силно. Други посочват, че трусът е бил кратък и се е усетил, особено по високите етажи.
Още по темата
/
Земетресение до Разлог!
06.10
Още от категорията
/
Николай Кръстев: Връзката на Вучич със Сръбската радикална партия все още се помни и му се напомня както в международен, така и в регионален план
11:15
ОДМВР-Благоевград и шестокласници от Второ основно училище "Димитър Благоев" с апел към водачите
10:20
В благоевградския квартал "Грамада" обсъдиха възможностите за безплатна подмяна на печки и котли на твърдо гориво с по-екологични алтернативи
13.11
Д-р Сергей Иванов: Има мандри, които не ползват мляко. Евтиното сирене от 10 лв./кг - не е истинско, но има и такива по 25 лв./кг, които също не са
12.11
След две сложни операции! Жената, наръгана с нож в центъра на Благоевград е в стабилно състояние
09.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Почина благоевградският цар на баничките
15:55 / 16.11.2025
Румен Христов: Нужно ни е стабилно правителство с оглед преминава...
10:34 / 16.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.