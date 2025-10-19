Новини
Земетресение късно снощи в България
Автор: Вилислава Ветренска 16:16
©
Земетресение е регистрирано късно снощи в района на Благоевград, близо до с. Кремен. Това става ясно от данните на НИГГГ-БАН. 

Трусът е станал в 01:20 часа и е бил с магнитуд 2.4 по скалата на Рихтер. Той е бил на 18 км дълбочина.

Няма данни земетресението да е било усетено от хората.

16.10.2025 Сеизмолог: Има риск от земетресения в Благоевградско
15.10.2025 Земетресение между Варна и Добрич!
14.10.2025 Земетресение рано тази сутрин в района на Симитли
06.10.2025 Земетресение до Разлог!
15.09.2025 Земетресение от 3.4 по Рихтер и на 17 км дълбочина в Южна България
01.09.2025 Земетресение в Югоизточна България в малките часове на 1 септември
Само за няколко часа! Втори труп в центъра на Благоевград
09:36 / 17.10.2025
Само за няколко часа! Втори труп в центъра на Благоевград
09:36 / 17.10.2025
Евростат сложи по-голяма част от България в тъмната част на картата по отношение на риск от бедност
21:03 / 17.10.2025
Евростат сложи по-голяма част от България в тъмната част на картата по отношение на риск от бедност
21:03 / 17.10.2025
КТ "Подкрепа": Който работи и след пенсионна възраст, не е редно да взима пенсия и заплата
14:55 / 17.10.2025
КТ "Подкрепа": Който работи и след пенсионна възраст, не е редно да взима пенсия и заплата
14:55 / 17.10.2025
Шефът на БНБ с важна информация за инфлацията в България и лихвите в еврозоната
13:47 / 18.10.2025
Шефът на БНБ с важна информация за инфлацията в България и лихвите в еврозоната
13:47 / 18.10.2025
Дриновското училище – гордост за Кюстендил
13:30 / 17.10.2025
Дриновското училище – гордост за Кюстендил
13:30 / 17.10.2025
Експерт: Изкуственият интелект ще замени посредствените хора, но има един голям минус
08:44 / 17.10.2025
Експерт: Изкуственият интелект ще замени посредствените хора, но има един голям минус
08:44 / 17.10.2025
Борисов: Директорът на МВР в Пазарджик е отстранен, а този на хасковската е подал оставка
12:18 / 17.10.2025
Борисов: Директорът на МВР в Пазарджик е отстранен, а този на хасковската е подал оставка
12:18 / 17.10.2025
Земетресения в България
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Бойни спортове
