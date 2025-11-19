Силви Кирилов в отговор на въпрос от депутата от ПП-ДБ Свилен Трифонов относно последиците от намаляването на броя на леглата и кадровите изисквания в общинските болници.
Народния представител посочва, че в последните години Министерството на здравеопазването ежегодно намалява броя на леглата в общинските болници поради неизпълнение на нормативно определените изисквания за брой лекари и медицински сестри. Според него това води до опасност от закриване на ключови лечебни звена в малките населени места.
Трифонов задава въпроса дали се предвижда Министерството на здравеопазването да направи промени в критериите за минимален брой лекари и медицински сестри в общинските болници, както и програма за кадрова стабилизация на тези лечебни заведения, с цел предотвратяване на тяхното фалиране и закриване.
В отговор доц. Кирилов отбелязва, че министерство на здравеопазването няма законоустановени правомощия за намаляване болничните легла в лечебните заведения за болнична помощ. Лечебните заведения за болнична помощ самостоятелно определят броят и видът на болничните отделения/клиники и на разкритите в тях болнични легла според конкретните нужди на лечебния процес.
"В здравното законодателство е предвиден ред, по който лечебните заведения за болнична помощ могат ежегодно в периода от 1 до 31 януари, с изключение на случаите на разкриване на нови медицински дейности, да променят броя на разкритите болнични легла, като информират и представят мотивировка за това в съответната регионална здравна инспекция. Също така, в здравното законодателство е предвидена възможност лечебните заведения за болнична помощ да могат временно (в срок не по-дълъг от 6 месеца) да увеличават броя на разкритите болнични легла при възникване на бедствие и при обявяване на извънредна епидемична обстановка, както и да намаляват разкритите болнични легла в случаите на внезапно настъпили обстоятелства, свързани с невъзможност за осигуряване на необходимия медицински или друг персонал, оборудване или инфраструктура", коментира министърът.
В договорения по реда на Закона за здравното осигуряване Национален рамков договор за медицинските дейности от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Българският лекарски съюз (БЛС) са регламентирани условия и ред за диагностика и лечение по клинични пътеки, амбулаторни процедури и клинични процедури, в алгоритмите на които се включват редица изисквания и указания за поведение на изпълнителите на медицински дейности.
"Например, необходимото минимално ниво на компетентност на структурите, както и задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване и задължителни медицински специалисти, които да могат да изпълнят определени по вид и обхват медицински дейности по отношение на определени заболявания/състояния не са договорени от НЗОК и БЛС за затруднение на договорните партньори - изпълнители на медицински дейности, а за гарантиране на високо качество на осъществяваната медицинска помощ и в защита правата на пациентите", твърди доц. Кирилов.
По отношение справяне с кадровия дефицит съществуват регламентирани възможности в Закона за лечебните заведения, ръководството на лечебно заведение за болнична помощ да предприеме съответни административни действия за справяне чрез реорганизация и временно преструктуриране на наличните ресурси.
"В тази връзка, провеждането на ефективни мерки и последователна политика за кадрово обезпечаване в дългосрочен план е задача с постоянен характер при управлението на лечебните заведения за болнична помощ. В обхвата на отговорностите на органите на управление на лечебното заведение за болнична помощ и на неговата оперативна самостоятелност е осигуряването на необходимия брой медицински специалисти, утвърждаване на всички вътрешни правила и справедлива финансова политика по отношение на трудовите възнаграждения, целяща създаване на условия за нормалното им функциониране като лечебни заведения в контекста на непрекъснато, 24-часово изпълнение на лечебната дейност по медицински специалности съгласно издаденото разрешение за осъществяване на лечебна дейност и на медицинската помощ при спешни състояния", казва Здравният министър.
И допълва: "Министерството на здравеопазването подпомага процеса на придобиване на специалност чрез ежегодно определяне на места за специализанти, финансирани от държавата. Тези места се утвърждават основно в населени места, в които осигуреността със съответните специалисти е под средната за страната и по специалности, при които се отчита недостатъчен интерес. В подкрепа на политиката на Министерството на здравеопазването да осигурява привлекателни условия за придобиване на следдипломна специалност и с цел създаване на държавно ниво на допълнителни стимули за лекарите, лекарите по дентална медицина, медицинските сестри, акушерките да избират да специализират по специалности, при които се отчита недостиг на национално ниво или в области с регионален недостиг на специалисти",
Доц. Кирилов споделя, че министерството на здравеопазването разработи и изпълнява проект за насърчаване на специализацията в области с недостиг на специалисти. С проекта се цели подпомагане процеса по осигуряване на здравната система с достатъчно медицински специалисти и преодоляване на диспропорциите в териториалното им разпределение.
Основните дейности са свързани с предоставяне на финансова подкрепа за обучението на специализанти по определени специалности и в такива области от страната, където е идентифициран най-голям настоящ или очакван недостиг от кадри. По проекта на специализантите се предоставя финансов стимул в размер на 2,5 минимални работни заплати над получаваното месечно възнаграждение за всеки месец на обучение до приключване срока на специализация.
"В допълнение следва да се отбележи, че активното участие на общините в процеса по осигуряване, привличане и задържане на медицински специалисти значително ще подпомогне преодоляването на небалансираното териториално разпределение и недостига на медицински специалисти на регионално ниво".
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.