Регионалната здравна инспекция в Благоевград спря дейността на спа центъра в хотел "Монте Кристо“ след установено фекално замърсяване в минералната вода на релакс ваните.

Мярката е наложена след съвместна проверка с експерти от Министерството на околната среда и водите по подаден сигнал. Лабораторните резултати от края на ноември показват наличие на 28 живи бактерии в 250 мл. вода от чешмата в релакс зоната при допустима норма – нула. Останалите взети проби са били в рамките на изискванията.

Веднага е издадено предписание за спиране на дейността, като са започнати и административни процедури срещу фирмата "Кристо-2008“ ЕООД, стопанисваща хотела. Установено е още, че спа центърът е функционирал без задължителна регистрация като обект с обществено предназначение, въпреки че е бил сертифициран през ноември 2023 г.

При последваща проверка на 9 януари обектът не е работел, а чешмата в релакс зоната е била извън експлоатация. Табелата за спиране е била временно премахната по време на почистване.

На управителя предстои съставянето на два акта. Предвидените санкции по Закона за здравето варират от 2000 до 15 000 лева за липса на регистрация и от 500 до 2000 лева за микробиологично несъответствие на водата.