Регионалната здравна инспекция в Благоевград спря дейността на спа центъра в хотел "Монте Кристо“ след установено фекално замърсяване в минералната вода на релакс ваните.Мярката е наложена след съвместна проверка с експерти от Министерството на околната среда и водите по подаден сигнал. Лабораторните резултати от края на ноември показват наличие на 28 живи бактерии в 250 мл. вода от чешмата в релакс зоната при допустима норма – нула. Останалите взети проби са били в рамките на изискванията.Веднага е издадено предписание за спиране на дейността, като са започнати и административни процедури срещу фирмата "Кристо-2008“ ЕООД, стопанисваща хотела. Установено е още, че спа центърът е функционирал без задължителна регистрация като обект с обществено предназначение, въпреки че е бил сертифициран през ноември 2023 г.При последваща проверка на 9 януари обектът не е работел, а чешмата в релакс зоната е била извън експлоатация. Табелата за спиране е била временно премахната по време на почистване.На управителя предстои съставянето на два акта. Предвидените санкции по Закона за здравето варират от 2000 до 15 000 лева за липса на регистрация и от 500 до 2000 лева за микробиологично несъответствие на водата.