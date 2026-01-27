ЗАРЕЖДАНЕ...
Затвор за дупничанин заради наркотици и грабеж
25-годишният мъж, който е осъждан, се признава за виновен в това, че в гардероб на стая обособена като спалня, обитавана от него, без надлежно разрешително е държал високорискови наркотични вещества. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Районен съд - Дупница привежда в изпълнение и наложеното младия мъж наказание по наказателно от общ характер дело, влязло в законна сила на 29.01.2025 г. Подсъдимият се е признал за виновен като съизвършител на грабеж, отнел е чужди движими вещи, а именно сумата от 250 лв., мобилен телефон и сим-карта ваучер - обща стойност на отнетото 399.99лв. Наказанието "Лишаване от свобода“ в размер на 1 година е било отложено за изпитателен срок от 3 години. Съдът привежда в изпълнение и това наказание, като определя същото да бъде изтърпяно при първоначален "общ“ режим.
