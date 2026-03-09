От днес, 9 март, ул. "Трети март“ в участъка от кръстовището с ул. "Митрополит Борис“ до ул. "Васил Априлов“ в Благоевград, ще бъде затворена за движение на моторни превозни средства за полагане на биндер (асфалтова основа).С цел регулиране на движението до приключване на ремонтните дейности обходният маршрут ще се осъществява както следва:- ул. "Васил Априлов“- ул. "Костур“- ул. "Сава Михайлов“- излизане в района на Джамията.Промените в градския транспорт са както следва:- Линия № 2 няма да обслужва спирките: "1 ОУ“, "Пазара“, "Младежки дом“, "Джамията“, "Общината“ и "Чайките“. Обходният маршрут ще преминава по ул. "Джеймс Баучер“.- Линия № 3 няма да обслужва спирка "Джамията“, като последна спирка ще бъде "Общината“.- Линия № 12 няма да обслужва спирките: "Джамията“, "Пето СУ“, "Басейна“ и "Катина и Никола Хайдукови“.Дейностите са част от последователните усилия на Община Благоевград за обновяване на уличната инфраструктура в града.В края на февруари започна и мащабна кампания по обновяване на компрометирани участъци от уличната мрежа в различни части на града. Сред първите обекти за сезона са районът на Автогарата, базата в кв. "Еленово“, ул. "Броди“ в кв. "Струмско“, както и части от улиците "Илинден“ и "Менча Кърничева“, както и участък от бул. "Джеймс Баучер“.