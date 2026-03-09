ЗАРЕЖДАНЕ...
Затварят за ремонт част от улица "Трети март" в Благоевград
С цел регулиране на движението до приключване на ремонтните дейности обходният маршрут ще се осъществява както следва:
- ул. "Васил Априлов“
- ул. "Костур“
- ул. "Сава Михайлов“
- излизане в района на Джамията.
Промените в градския транспорт са както следва:
- Линия № 2 няма да обслужва спирките: "1 ОУ“, "Пазара“, "Младежки дом“, "Джамията“, "Общината“ и "Чайките“. Обходният маршрут ще преминава по ул. "Джеймс Баучер“.
- Линия № 3 няма да обслужва спирка "Джамията“, като последна спирка ще бъде "Общината“.
- Линия № 12 няма да обслужва спирките: "Джамията“, "Пето СУ“, "Басейна“ и "Катина и Никола Хайдукови“.
Дейностите са част от последователните усилия на Община Благоевград за обновяване на уличната инфраструктура в града.
В края на февруари започна и мащабна кампания по обновяване на компрометирани участъци от уличната мрежа в различни части на града. Сред първите обекти за сезона са районът на Автогарата, базата в кв. "Еленово“, ул. "Броди“ в кв. "Струмско“, както и части от улиците "Илинден“ и "Менча Кърничева“, както и участък от бул. "Джеймс Баучер“.
