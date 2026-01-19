От 08:00 часа до 18:00 часа на 20.01.2026 г. (вторник) и от 08:00 часа до 18:00 часа на 21.01.2026 г. (сряда) ще се извършват строителни дейности за изпълнение на "Реконструкция на улична канализация по ул. "Бабуна“, гр. Петрич“.Това налага затваряне на улица "Христо Чернопеев“, в участъка при кръстовището с улица "Бабуна“, за движение на МПС в посочените часове, като ще се поставят съответните знаци и указателни табели.Движението на МПС следва да се извършва с повишено внимание и съобразяване с пътната обстановка около строителната площадка.