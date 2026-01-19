ЗАРЕЖДАНЕ...
Затварят улица в Петрич, заради реконструкция на водопровод
©
Това налага затваряне на улица "Христо Чернопеев“, в участъка при кръстовището с улица "Бабуна“, за движение на МПС в посочените часове, като ще се поставят съответните знаци и указателни табели.
Движението на МПС следва да се извършва с повишено внимание и съобразяване с пътната обстановка около строителната площадка.
Още от категорията
/
Фотоконкурс "Симитли – Древната земя на кукерите" търси най-добрия кадър от магията на фестивала
09.01
Пътят от Банско до местността "Шилигарника" е почистен и отворен за движение, но с повишено внимание
09.01
Благоевградската общественост ще отбележи 178 години от рождението на Христо Ботев и Йордановден
05.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Студ сковава България, ниски температури в Благоевград през уикен...
08:50 / 17.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.