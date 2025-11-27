Сподели close
Свлачище затвори пътя между селата Железница и Церово. Това съобщиха от Община Симитли във Facebook. 

Община Симитли въведе временна забрана за обществено ползване на пътния участък между село Железница и село Церово заради свличане на земни маси и камъни в резултат на интензивните и продължителни валежи. 

"Засегнатата отсечка представлява сериозен риск за безопасното придвижване на моторни превозни средства и пешеходци", пишат още от общината. 

На територията на общината е обявено бедствено положение. С цел осигуряване на достъпност и безопасно придвижване ще бъде организирано пропускане на моторни превозни средства за обществен превоз на пътници, извършващи междуселски транспорт, както и специализиран превоз на деца и ученици.