ЗАРЕЖДАНЕ...
Затварят пътя между Железница и Церово заради свлачище
©
Община Симитли въведе временна забрана за обществено ползване на пътния участък между село Железница и село Церово заради свличане на земни маси и камъни в резултат на интензивните и продължителни валежи.
"Засегнатата отсечка представлява сериозен риск за безопасното придвижване на моторни превозни средства и пешеходци", пишат още от общината.
На територията на общината е обявено бедствено положение. С цел осигуряване на достъпност и безопасно придвижване ще бъде организирано пропускане на моторни превозни средства за обществен превоз на пътници, извършващи междуселски транспорт, както и специализиран превоз на деца и ученици.
Още по темата
/
Проливните дъждове причиниха значителни щети във всички населени места в община Симитли, включително и в града
18:15
В четири общини в Благоевградска област е обявено бедствено положение, заради валежите от дъжд
17:10
Разпоредени са проверки: Природна стихия или неадекватност на местната власт е причината за бедствията
03.10
Още от категорията
/
Благоевградчанка с трогателна история от пазара: Много ми стана драго, че все още се срещат човечни и сърцати хора
23.11
Евгени Коцев: Зачеркнахме махленския и квартален футбол в името на парите и затова стигнахме дъното
18.11
Николай Кръстев: Връзката на Вучич със Сръбската радикална партия все още се помни и му се напомня както в международен, така и в регионален план
17.11
ОДМВР-Благоевград и шестокласници от Второ основно училище "Димитър Благоев" с апел към водачите
17.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Доц. Щерьо Ножаров: В Бюджет 2026 има прекомерен дефицит и увелич...
20:28 / 26.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.