Затварят две благоевградски улици, заради ремонт
Улица "14-и полк“ ще бъде затворена в участъка от кръговото кръстовище при ЗМК до ул. "Ал. Стамболийски“ в посока пазара. Няма да се допуска преминаване на автомобили и по ул. "Балкан“ (от ул. "Полк. Дрангов“ до ул. "14-и полк“).
Ограничението се въвежда заради ремонт на линейни отводнители.
В петък, 13 март, ул. "14-и полк“ също ще бъде затворена за движение поради полагане на асфалтова настилка.
На 12 март временно ще бъде затворена и ул. "Джеймс Баучер“ в периметъра от кръговото кръстовище при ПГСАГ до кръговото с ул. "Ал. Стамболийски“.
Причината е полагане на асфалт по трасето от моста при пазара в посока ул. "14-и полк“.
Заради ремонтните дейности ул. "Свобода Бъчварова“ и ул. "Чаталджа“ временно ще бъдат улици без изход.
Ще бъдат поставени необходимите пътни знаци и сигнализация. Шофьорите следва да използват обходни маршрути.
Автобусите ще се движат, както следва:
На 12.03.2026 г. всички линии, тръгващи от Базата ще са с обходен маршрут през бул. "Леон Ламуш“, като следва пътниците на спирка "ЗМК“ да застават след кръговото в посока булеварда. Няма да се обслужват следните спирки:"14-ти Полк“, "Джеймс Баучер“ в двете посоки.
На 13.03.2026 г., всички линии, тръгващи от Базата ще са с обходен маршрут през бул. "Леон Ламуш“, като следва пътниците на спирка "ЗМК“ да застават след кръговото в посока булеварда. Няма да се обслужва спирка "14-ти Полк“
Припомняме, че в края на февруари започна мащабна кампания по обновяване на компрометирани участъци от уличната мрежа в различни части на града. Сред първите обекти за сезона са районът на Автогарата, Базата в кв. "Еленово“, ул. "Броди“ в кв. "Струмско“, както и части от улиците "Илинден“ и "Менча Кърничева“, част от бул. "Джеймс Баучер“.
