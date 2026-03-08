ЗАРЕЖДАНЕ...
Заснетият в Благоевград "Пакет Вечност" дебютира предпремиерно на 8 март в благоевградското читалище
Прожекцията ще се състои от 17:00 часа на сцената на Камерната опера – Благоевград и НЧ "Никола Вапцаров“ и ще срещне първо българската публика именно с мястото, където е създадена голяма част от филма и където се развива действието му. Входът е свободен.
"Пакет Вечност“ е черна комедия за погребален агент в малко българско градче, където старите вражди никога не умират, а се предават в наследство. Зад привидно абсурдните ситуации филмът разгръща история за вина, памет и трудното съжителство между минало и настояще.
В продукцията, която вече бе представена пред публика в Германия, Италия, Ватикана, Сан Марино и Косово преди официалната си премиера у нас, участват знаковата за благоевградския театър актриса Бистра Тупарова и дългогодишния редактор и водещ в Радио Благоевград, БНР - журналистът Христо Ваклинов.
Впечатление прави и участието на натуршчици от група "Нежни звуци“ към НЧ "Никола Вапцаров“, както и жители на Благоевград, включително Живко Илиев – баща на режисьорката Магделена Илиева, чиито житейски перипетии вдъхновяват сюжета на комедията.
Датата 8-ми март е избрана неслучайно. "Пакет Вечност“ е сред малкото български филми с почти изцяло женски екип. На гала вечерта по червения килим ще преминат актьорите Стоян Дойчев, Мариана Крумова, Китодар Тодоров, Ванина Кондова и Константин Тодоров, както и представители на творческия екип – режисьорката Магделена Илиева, сценаристът Джонатан Хайделбергер и композиторът Симоне Чивитило.
Официалната премиера на "Пакет Вечност“ в София ще се състои на 17-ти март, а от 20-ти март филмът тръгва по екраните в цялата страна.
