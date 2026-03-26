28 нови, подходящи за градска среда дръвчета, засадихме на улиците "Димитър Йосифов", "Тодор Александров" и "Менча Кърничева" от началото на тази седмица в Благоевград.Част от тях са на мястото на отдавна премахнати стари дървета. За разбиване и изваждане на останалите след тях пънове и корени екипите използват хидравличен чук.На ул. "Димитър Йосифов" са засадени 9 бр. от вида "Офика". Те увеличават растителността на напълно реконструираната улица, на която преди това имаше само 2 дървета.11 нови дръвчета от вида "Пъстролистен Явор" са засадени на мястото на 9 напълно изсъхнали акации на ул. "Менча Кърничева".На ул. "Тодор Александров" са засадени 8 броя дървета от вида "Пъстролистен Явор".Новите дървета са зрели екземпляри с височина 3-4 м., засаждат се директно от контейнери, което позволява бързото им адаптиране.Всички те са обезопасени с високи колци и мрежа, за да бъдат предпазени от вятър и вандалски прояви.Пролетният сезон е най-благоприятното време за засаждане на растителност, тъй като е началото на вегетационния период. Дърветата естествено започват да растат и могат по-бързо да развият коренова система, което им позволява да се укрепят.Тази пролет предстои да премахнем още останали стари дънери и в други части на града, на мястото на които ще засадим нова растителност. Наесен пак.