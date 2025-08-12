ЗАРЕЖДАНЕ...
|Заради върхово горене в Пирин гасят само хеликоптери, екипите са изтеглени
"Фронтът към парк "Пирин“ е овладян, но на другия фронт имаме върхово горене. Опитваме се чрез хеликоптерите да го направим низово, за да може да работим", обясни Василев.
Той каза, че към този момент няма информация дали едното огнище е навлязло в парка, но е било овладяно. Другото огнище, което е било под контрол е предизвикало върхово горене заради силния вятър в региона.
"Ще направим оценка на ситуацията утре и ще видим кое е причинило върховото горене. Тогава ще видим дали да гасят само по въздух и утре. Мерките, които направихме вчера, дадоха резултат, но не можем да влияем на вятъра. Гасенето е наземно, с просеки", подчерта той.
Кирил Спаневиков каза, че военнослужещите продължават да оказват помощ на пожарникарите, както и на служителите на ДГС – Струмяни.
"Гасенето се налага само от въздуха, защото пожарът е обхванал по-голяма част от територията, затова се налага и преместването и на военнослужещите", каза още Спаневиков.
В Кочериново призоваха населението към повишено внимание
15:12 / 11.08.2025
