Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Общество
Криминални
Институции
Други
Заради върхово горене в Пирин гасят само хеликоптери, екипите са изтеглени
Автор: Елиза Дечева 17:44Коментари (0)7
©
Фронтът, който е към парк "Пирин" бе овладян, но на другия фронт имаше върхово горене заради което се наложи да евакуираме екипите, които бяха на терен. Към този момент гасят само хеликоптерите. Това каза комисар Валентин Василев, директор на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".  

"Фронтът към парк "Пирин“ е овладян, но на другия фронт имаме върхово горене. Опитваме се чрез хеликоптерите да го направим низово, за да може да работим", обясни Василев. 

Той каза, че към този момент няма информация дали едното огнище е навлязло в парка, но е било овладяно. Другото огнище, което е било под контрол е предизвикало върхово горене заради силния вятър в региона. 

"Ще направим оценка на ситуацията утре и ще видим кое е причинило върховото горене. Тогава ще видим дали да гасят само по въздух и утре. Мерките, които направихме вчера, дадоха резултат, но не можем да влияем на вятъра. Гасенето е наземно, с просеки", подчерта той. 

Кирил Спаневиков каза, че военнослужещите продължават да оказват помощ на пожарникарите, както и на служителите на ДГС – Струмяни.

"Гасенето се налага само от въздуха, защото пожарът е обхванал по-голяма част от територията, затова се налага и преместването и на военнослужещите", каза още Спаневиков.

Още по темата: общо новини по темата: 35
12.08.2025 »
08.08.2025 »
05.08.2025 »
04.08.2025 »
01.08.2025 »
01.08.2025 »
предишна страница [ 1/6 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Световен шампион по таекуондо продава на търг медала си, за да помогне за лечението на Христо от Благоевград
Световен шампион по таекуондо продава на търг медала си, за да помогне за лечението на Христо от Благоевград
14:42 / 11.08.2025
Експерт предупреди за еврото: Да се внимава с измами при обмен на пари и грешки при връщане на ресто
Експерт предупреди за еврото: Да се внимава с измами при обмен на пари и грешки при връщане на ресто
12:51 / 10.08.2025
В Кочериново призоваха населението към повишено внимание
В Кочериново призоваха населението към повишено внимание
15:12 / 11.08.2025
Пожарът в Сунгурларе: Има голяма опасност положението отново да излезе извън контрол, ако вятърът обърне посоката
Пожарът в Сунгурларе: Има голяма опасност положението отново да излезе извън контрол, ако вятърът обърне посоката
10:22 / 10.08.2025
Комисар Василев: Огънят е в близост до парк "Пирин", имаме потвърждение, че може да навлезе
Комисар Василев: Огънят е в близост до парк "Пирин", имаме потвърждение, че може да навлезе
16:47 / 11.08.2025
Жечо Станков: Само 23 лева ток на месец плащат 1500 домакинства с фотоволтаични панели
Жечо Станков: Само 23 лева ток на месец плащат 1500 домакинства с фотоволтаични панели
10:21 / 10.08.2025
Ще строят параклис на Седемте рилски езера? Екоактивисти обаче са против.
Ще строят параклис на Седемте рилски езера? Екоактивисти обаче са против.
15:40 / 11.08.2025
Актуални теми
ГДБОП разби най-голямата нелегална фабрика за цигари у нас
Пожари 2025
Задържаха двама, причинили смърт на животни по особено жесток начин
Туризъм
Лято 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: