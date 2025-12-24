Служители на Зоналното жандармерийско управление в София помагат на колегите си от ОДМВР-Благоевград за опазване на обществения ред в град Банско. Екипите патрулират основно в централната градска част и началната станция на лифта, където традиционно се струпват най-много хора.Обикновено в тази част на годината, градчето е притегателно място за туристи от страната и съседна Гърция. Освен обходи, екипите на ЗЖУ-София изпълняват задачи и по спазване на Зокана за движението по пътищата. Това съобщиха от Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма"