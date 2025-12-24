ЗАРЕЖДАНЕ...
Заради наплива от туристи: Жандармеристи от София помагат на колегите си в Банско
©
Обикновено в тази част на годината, градчето е притегателно място за туристи от страната и съседна Гърция. Освен обходи, екипите на ЗЖУ-София изпълняват задачи и по спазване на Зокана за движението по пътищата. Това съобщиха от Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма"
Още по темата
/
Патриарх Даниил: Това е ден, в който ние особено щедро отваряме нашите сърца за нуждите и болката на другите
18:39
Молитва за Бъдни вечер
18:38
Етнолог за обредния хляб на Бъдни вечер: В наши дни може да го декорирате със символи, характерни за вашата професия
15:15
Нутриционист: Първо хапнете и след това вече пийте алкохол. Така ще бъде много по-добре за вашето тяло
15:13
Доц. Дамянова: Пазаруваме, суетим се около трапезата, следим за броя на ястията, но забравяме защо вечерята е постна
11:57
Още от категорията
/
ОДМВР - Благовеград с благодарствено писмо от семейство, на което е оказана помощ от полицейски служители
19.12
Благоевград е общината с най-голям успех в декларирането на брой ползватели в дадено домакинство
18.12
Прокуратурата в Благоевград предаде на съд обвиняем за грабеж с причиняване на средна телесна повреда
17.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
НИМХ: Жълт код за опасно време в Благоевград и областта утре
09:53 / 23.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.