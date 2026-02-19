ЗАРЕЖДАНЕ...
Започват консултациите за състава на РИК - Благоевград
Във връзка с насрочените избори за Народно събрание на 19 април 2026 г. областният управител Георги Динев насрочи провеждането на консултациите за 22.02.2026 г. (неделя) от 10:00 часа в сградата на Областна администрация Благоевград, етаж 1 (Конферентна зала).
Според решение № 4440-НС от 19.02.2026 г. на Централната Избирателна комисия, при провеждане на консултациите партиите и коалициите представят:
а) писмено предложение за състав на РИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за контакт и партията или коалицията, която ги предлага;
б) заверено копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите – 19.02.2026 г., като по изключение е допустимо представяне на удостоверение, издадено по-рано, или заверено копие от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;
в) пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
г) копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше училище (ако все още няма издадена диплома); в случай че висшето образование е придобито извън страната, е необходимо то да бъде признато по надлежния ред;
д) предложение на партиите и коалициите по т. 1 за резервни членове;
е) декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на РИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (приложение към решението), като имената на лицето, предложено за член на РИК, следва да са попълнени от лицето собственоръчно под подписа му в декларацията.
Съставът на РИК със 17 членове, включително председател, до четирима, но не по-малко от двама заместник-председатели и секретар, като се спазва съотношението между партиите и коалициите по т. 1, е както следва: за коалиция "ГЕРБ-СДС“ – 5 членове; за коалиция "Продължаваме промяната-Демократична България“ – 3 членове; за партия "ВЪЗРАЖДАНЕ“ – 2 членове; за коалиция "Движение за права и свободи – Ново начало" – 2 членове; за коалиция "БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА" – 1 член; за партия "Има Такъв Народ“ – 1 член; за коалиция "Алианс за права и свободи" – 1 член; за партия "МЕЧ“ – 1 член; за партия "ВЕЛИЧИЕ“ – 1 член.
Районната избирателна комисия осъществява правомощията си от 28.02.2026 г. до 03.05.2026 г. включително (до 14 дни след произвеждане на изборите за народни представители), независимо от обжалване на решението за назначаване.
