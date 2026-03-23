Започва записването на класираните деца за първа възрастова група в детските градини в Благоевград
Резултатите от първото класиране могат да бъдат проверени на https://priem-blagoevgrad.bg/.
Родителите на приетите деца следва да извършат записването в посочения срок в съответното детско заведение.
При записване е необходимо да бъдат представени оригинал и ксерокопие на следните документи:
- удостоверение за раждане на детето;
- документ за самоличност на заявителя;
- всички документи, удостоверяващи декларираните в заявлението критерии.
Община Благоевград напомня, че деца с некоректно подадени данни отпадат от класиране.
Следващият период, в който платформата ще бъде отворена за подаване на заявления е от 10:00 часа на 02 април до 23:55ч на 09 април 2026 г. Важно е да се знае, че редът на подаване не дава предимство при класирането.
Графикът на дейностите по приема е публикуван на официалния сайт: https://priem-blagoevgrad.bg/kindergartens/grafik, където родителите могат да се запознаят с всички срокове и етапи.
