191 училищни отбора от 17 учебни заведения на територията на Благоевград ще вземат участие в тазгодишния етап на "Ученически игри“.Началото на състезанията ще бъде поставено на 10 февруари.Учениците ще мерят сили в дисциплините шахмат, тенис на маса, бадминтон, хандбал, лека атлетика, баскетбол, волейбол и футбол.Участниците са разпределени в три възрастови групи, а именно: 5–7 клас (момичета и момчета), 8–10 клас (девойки и юноши), 11–12 клас (девойки и юноши).Състезанията ще се провеждат в зала "Скаптопара“, Спортен комплекс "Пирин“ (зали и изкуствено игрище), зала "Орфей“ и залата по шах на ШК "Виктори“.Община Благоевград обезпечава цялостната организация на игрите и осигурява купи, медали и грамоти за победителите.