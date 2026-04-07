От днес на пенсионерите в Благоевград ща бъдат захранени банковите сметки, а за всички, които отговарят на изискванията ще има и допърнителни 20 или 50 евро великденски надбавки. Това напомня Blagoevgrad24.bg, позововайки се на информация от НОИ.

Изплащането на пенсиите през април т.г. чрез пощенските станции ще започне на 7 април (вторник) и ще завърши на 20 април (понеделник).

По 50 евро допълнително ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите, добавките и компенсациите към тях е до 390,63 евро включително, колкото е размерът на линията на бедност за тази година. По 20 евро ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите, добавките и компенсациите към тях е от 390,64 евро до 620,20 евро включително, т.е. до размера на минималната работна заплата за настоящата година.