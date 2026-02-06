ЗАРЕЖДАНЕ...
Започва приемът на заявления за ползване на открита площ за продажба на мартеници, цветя и сувенири в Благоевград
©
Документи могат да бъдат подавани от 14:00 часа на 10.02.2026 г., всеки работен ден, до 17:00 часа на 16.02.2026 г. (включително).
На 10.02.2026 год. заявления за разрешаване ползването на открита площ ще се приемат от 14:00 часа до 16:00 часа в зала № 5, намираща се на партерния етаж в сградата на общинска администрация. През останалия период заявления могат да се подават в Деловодството на Община Благоевград.
Базарът за продажба на мартеници, цветя и сувенири ще започне от 13.02.2026 г. и ще продължи до 09.03.2026 г.
Местата, определени за продажба на артикулите, се намират на пл. "България“, ул. "Тодор Александров“, ул. "Димитър Талев“ и пл. "Христо Ботев“, съгласно одобрена схема от гл. архитект на Община Благоевград.
В срок от два дни след подаване на документите, заявителят следва да заплати дължимата такса.
Още от категорията
/
Нидерландецът Рудолф от Дълги дел: Българите са отворени, общителни и могат да бъдат истински приятели
31.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Какви са реалните възможности за изграждането на нови паркинги в ...
15:07 / 05.02.2026
Община Благоевград обявява първото издание на Годишни бизнес нагр...
14:53 / 05.02.2026
Намаляват сигналите за нарушения при въвеждането на еврото в обла...
12:38 / 05.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.