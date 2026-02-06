Започва приемът на заявления за ползване на открита площ за продажба на мартеници, цветя и сувенири в Благоевград.Документи могат да бъдат подавани от 14:00 часа на 10.02.2026 г., всеки работен ден, до 17:00 часа на 16.02.2026 г. (включително).На 10.02.2026 год. заявления за разрешаване ползването на открита площ ще се приемат от 14:00 часа до 16:00 часа в зала № 5, намираща се на партерния етаж в сградата на общинска администрация. През останалия период заявления могат да се подават в Деловодството на Община Благоевград.Базарът за продажба на мартеници, цветя и сувенири ще започне от 13.02.2026 г. и ще продължи до 09.03.2026 г.Местата, определени за продажба на артикулите, се намират на пл. "България“, ул. "Тодор Александров“, ул. "Димитър Талев“ и пл. "Христо Ботев“, съгласно одобрена схема от гл. архитект на Община Благоевград.В срок от два дни след подаване на документите, заявителят следва да заплати дължимата такса.