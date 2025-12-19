Във връзка с изтичане мандата на съдебните заседатели към Окръжен съд – Благоевград и изпълнение на Решение № 486 по Протокол № 41 от заседание на Общински съвет – Симитли, проведено на 06.11.2025 г., Общински съвет – Симитли открива процедура по набиране на документи на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд – Благоевград.Изисквания към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване можете да намерите на официалната интернет страница на Община Симитли – www.simitli.bg .Документите се подават в запечатан плик, лично или с пълномощно, в срок от 19.12.2025 г. до 20.01.2026 г. в Деловодството на Общинска администрация – гр. Симитли или в кабинета на Общински съвет - Симитли.