Започва прием на документи за съдебни заседатели към Окръжен съд – Благоевград
Изисквания към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване можете да намерите на официалната интернет страница на Община Симитли – www.simitli.bg .
Документите се подават в запечатан плик, лично или с пълномощно, в срок от 19.12.2025 г. до 20.01.2026 г. в Деловодството на Общинска администрация – гр. Симитли или в кабинета на Общински съвет - Симитли.
