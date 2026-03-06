ЗАРЕЖДАНЕ...
Започва преасфалтиране на ул. "Митрополит Борис" в Благоевград
©
В събота, когато ще се извършва фрезоване на настилката през участъка ще бъдат пропускани единствено автобусите от градския транспорт и автомобилите със специален режим на движение.
В неделя предстои полагане на биндер и плътна асфалтова смес, поради което движението ще бъде изцяло затворено. Моторните превозни средства ще се движат по обходен маршрут.
Промените при автобусите от градския транспорт са както следва:
Линия № 2 няма да обслужва спирките: "1 ОУ“, "Пазара“, "Младежки дом“, "Джамията“, "Общината“, "Чайките“. Обходният маршрут ще бъде през ул. "Джеймс Баучер“.
Линия № З няма да обслужва спирка Джамията, като последна спирка ще бъде Общината.
Линия № 12 няма да обслужва спирките: "Джамията“, "Пето СУ“, "Басейна“ и "Катина и Никола Хайдукови“.
Припомняме, че по предложение на кмета на Благоевград Методи Байкушев ул. "Митрополит Борис“ бе преобразувана в двупосочна с решение на Общинската комисия по безопасност на движението.
Улицата се намира в непосредствена близост до 2 ОУ "Димитър Благоев“, което наскоро бе изцяло обновено. Ремонтът на настилката в участъка ще подобри условията за придвижване и ще допринесе за по-сигурна среда за учениците и пешеходците в района.
Дейностите са част от последователните усилия на Община Благоевград за обновяване на уличната инфраструктура в града.
Припомняме, че в края на февруари започна мащабна кампания по обновяване на компрометирани участъци от уличната мрежа в различни части на града. Сред първите обекти за сезона са районът на Автогарата, Базата в кв. "Еленово“, ул. "Броди“ в кв. "Струмско“, както и части от улиците "Илинден“ и "Менча Кърничева“, част от бул. "Джеймс Баучер“.
Още от категорията
/
Изложбата "Жените творци на Благоевград" превърна фоайето на Община Благоевград в дом на изкуството
20:04
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.