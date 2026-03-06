Започва преасфалтиране на ул. "Митрополит Борис“ в участъка от кръстовище-то с ул. "Трети март“ до пресечката с ул. "Стефан Стамболов“. В тази връзка през предстоящия уикенд (7 и 8 март) движението на автомобили в отсечката ще бъде ограничено.В събота, когато ще се извършва фрезоване на настилката през участъка ще бъдат пропускани единствено автобусите от градския транспорт и автомобилите със специален режим на движение.В неделя предстои полагане на биндер и плътна асфалтова смес, поради което движението ще бъде изцяло затворено. Моторните превозни средства ще се движат по обходен маршрут.Промените при автобусите от градския транспорт са както следва:Линия № 2 няма да обслужва спирките: "1 ОУ“, "Пазара“, "Младежки дом“, "Джамията“, "Общината“, "Чайките“. Обходният маршрут ще бъде през ул. "Джеймс Баучер“.Линия № З няма да обслужва спирка Джамията, като последна спирка ще бъде Общината.Линия № 12 няма да обслужва спирките: "Джамията“, "Пето СУ“, "Басейна“ и "Катина и Никола Хайдукови“.Припомняме, че по предложение на кмета на Благоевград Методи Байкушев ул. "Митрополит Борис“ бе преобразувана в двупосочна с решение на Общинската комисия по безопасност на движението.Улицата се намира в непосредствена близост до 2 ОУ "Димитър Благоев“, което наскоро бе изцяло обновено. Ремонтът на настилката в участъка ще подобри условията за придвижване и ще допринесе за по-сигурна среда за учениците и пешеходците в района.Дейностите са част от последователните усилия на Община Благоевград за обновяване на уличната инфраструктура в града.Припомняме, че в края на февруари започна мащабна кампания по обновяване на компрометирани участъци от уличната мрежа в различни части на града. Сред първите обекти за сезона са районът на Автогарата, Базата в кв. "Еленово“, ул. "Броди“ в кв. "Струмско“, както и части от улиците "Илинден“ и "Менча Кърничева“, част от бул. "Джеймс Баучер“.