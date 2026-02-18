ЗАРЕЖДАНЕ...
Започва поетапното поставяне на контейнери за разделно събиране на биоразградими отпадъци по селата в община Благоевград
Контейнерите за хранителни и растителни отпадъци ще бъдат предоставяни индивидуално на домакинства, заявили желание да ги поставят в дворовете си. Целта е да се гарантира контрол върху съдържанието им и да се предотврати изхвърлянето на отпадъци, които не са биоразградими.
Заявяването ще се извършва чрез кметовете по населени места, които ще проведат срещи с жителите и ще изготвят списъци на желаещите. Крайният срок за подаване на имената е краят на февруари.
Хранителните и растителните отпадъци ще се извозват по предварително изготвен график от оператора на анаеробната инсталация, като ще има възможност и за заявяване на извозване по телефон. От началото на годината до 16 февруари в системата са събрани 23 200 кг хранителни и 7 500 кг растителни отпадъци от учебни заведения и търговски обекти на територията на община Благоевград.
На по-късен етап в селата предстои поставянето и на жълти и зелени контейнери за отпадъци от опаковки, с което системата за разделно събиране ще бъде разширена и надградена.
По време на срещата бе подчертано, че разделното събиране е ключово за намаляване на депонираните количества отпадък и за ефективното използване на ресурсите. В тази връзка Община Благоевград предвижда стимули под формата на отстъпки до 30% при предаване на разделно събрани рециклируеми отпадъци – опаковки от хартия, пластмаса, стъкло и метал от домакинствата. Отстъпките ще се изчисляват на база годишно количество предаден отпадък, като данните ще се събират директно в пунктовете и автоматично ще се изпращат към общината, без да е необходимо гражданите да подават декларации.
Пунктовете, които приемат разделно събрани рециклируеми отпадъци, са "Скрино“ ЕООД, "Феникс Благоевград“ ООД, "Екорепак“ ЕООД и "Ауто–Скрап“ ООД.
С въвеждането на разделно събиране и в селата Община Благоевград цели по-отговорно управление на отпадъците и по-чиста околна среда.
