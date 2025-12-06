ЗАРЕЖДАНЕ...
Започва кампания за безплатна кастрация на кучета и котки в Сандански
Кастрациите ще се извършват от квалифицирани ветеринарни лекари. Ако се грижите или имате информация за бездомни животни, или сте осиновили такива, можете да се свържете с нас и да запишете час за кастрацията им.
Основната цел на кампанията е ограничаване размножаването на бездомни животни чрез медицински метод, съобразен с хуманното отношение към животните.
Какво представлява кастрацията?
Кастрацията е хирургична операция, при която се отстраняват репродуктивните органи на вашето куче/коте напълно безболезнено и под пълна упойка.
При женските животни се отстраняват яйчниците и матката, а при мъжките – тестисите.
Гледането на куче е свързано с доста разходи и спазване на правила.
След като сте взели куче, заведете го при ветеринарен лекар за преглед, обезпаразитяване, ваксина и поставяне на микрочип. Ветеринарят ще регистрира вашия любимец в единния регистър на БАБХ, а вие трябва да декларирате в общината, в която живеете, че притежавате куче и да плащате годишна такса за него.
Според чл. 175, ал. 5 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност собствениците на кастрирани кучета се освобождават от годишната такса по Закона за местните данъци и такси.
