Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Община Сандански и Сдружение "Ветеринари в действие“ започват кампания за безплатна кастрация на бездомни кучета и котки в града и региона, която ще продължи до 12 декември.

Кастрациите ще се извършват от квалифицирани ветеринарни лекари. Ако се грижите или имате информация за бездомни животни, или сте осиновили такива, можете да се свържете с нас и да запишете час за кастрацията им.

Основната цел на кампанията е ограничаване размножаването на бездомни животни чрез медицински метод, съобразен с хуманното отношение към животните.

Какво представлява кастрацията?

Кастрацията е хирургична операция, при която се отстраняват репродуктивните органи на вашето куче/коте напълно безболезнено и под пълна упойка.

При женските животни се отстраняват яйчниците и матката, а при мъжките – тестисите.

Гледането на куче е свързано с доста разходи и спазване на правила.

След като сте взели куче, заведете го при ветеринарен лекар за преглед, обезпаразитяване, ваксина и поставяне на микрочип. Ветеринарят ще регистрира вашия любимец в единния регистър на БАБХ, а вие трябва да декларирате в общината, в която живеете, че притежавате куче и да плащате годишна такса за него.

Според чл. 175, ал. 5 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност собствениците на кастрирани кучета се освобождават от годишната такса по Закона за местните данъци и такси.