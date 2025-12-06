Община Сандански и Сдружение "Ветеринари в действие“ започват кампания за безплатна кастрация на бездомни кучета и котки в града и региона, която ще продължи до 12 декември.Кастрациите ще се извършват от квалифицирани ветеринарни лекари. Ако се грижите или имате информация за бездомни животни, или сте осиновили такива, можете да се свържете с нас и да запишете час за кастрацията им.Основната цел на кампанията е ограничаване размножаването на бездомни животни чрез медицински метод, съобразен с хуманното отношение към животните.Какво представлява кастрацията?Кастрацията е хирургична операция, при която се отстраняват репродуктивните органи на вашето куче/коте напълно безболезнено и под пълна упойка.При женските животни се отстраняват яйчниците и матката, а при мъжките – тестисите.Гледането на куче е свързано с доста разходи и спазване на правила.След като сте взели куче, заведете го при ветеринарен лекар за преглед, обезпаразитяване, ваксина и поставяне на микрочип. Ветеринарят ще регистрира вашия любимец в единния регистър на БАБХ, а вие трябва да декларирате в общината, в която живеете, че притежавате куче и да плащате годишна такса за него.Според чл. 175, ал. 5 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност собствениците на кастрирани кучета се освобождават от годишната такса по Закона за местните данъци и такси.