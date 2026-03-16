Започва информационната кампания по проекта за модернизация на Драматичния театър в Благоевград
Сключените договори са по следните обособени позиции:
Обособена позиция №1 – "Услуги по изработка и доставка на информационни материали“ – "ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД
Обособена позиция №2 – "Организиране и провеждане на информационни събития и кампании“ – "СОЛАР 8“ ЕООД
Обособена позиция №3 – "Услуги по изработка и доставка и монтаж на информационни табели, банери и други рекламни материали“ – "ЕН ДЖИ ВИ ГРУП“ ЕООД
В рамките на проекта е предвидено реализирането на мащабна информационна кампания, която ще включва разнообразни публични дейности и рекламни материали. Сред тях са пресконференции, тържествени церемонии по първа копка и официално откриване на модернизираните два обекта – основната сграда на театъра и производствено-складовата база за изработка на декори в кв. Грамада.
Кампанията ще включва още изработване на информационна брошура за проекта, рекламни брошури след реализирането на инвестициите за двата обекта, билборд, информационна табела, ролбанер, стикери, луксозен каталог, както и рекламни материали и брандирани реквизити – тениски, брандирани торбички, тефтери, химикали и моливи, брандирани чаши, карти за преференции в театъра и други.
Целта на публичните събития е да популяризират изпълнението на инвестиционните дейности по проекта и да представят на заинтересованите страни и широката общественост обновените и модернизирани сгради, както и новите възможности, които ще бъдат създадени за представителите на целевите групи.
Основната задача на дейностите за публичност и информация е да се гарантира широка публичност, прозрачност и информираност на обществеността относно изпълнението на проекта, неговите цели, дейности, резултати и принос за устойчивото развитие на културната инфраструктура и творческите индустрии в община Благоевград.
Чрез реализирането на предвидените информационни събития и кампании ще бъде осигурена ефективна комуникация с гражданите, заинтересованите страни и медиите, в съответствие с изискванията за публичност и визуализация на европейското финансиране.
Екипът на Драматичен театър "Никола Вапцаров“ – Благоевград ще продължи своевременно да информира обществеността за напредъка по изпълнението на проекта, реализираните дейности и постигнатите резултати, в дух на прозрачност и активен диалог с гражданите и медиите.
