Драматичен театър "Никола Вапцаров“ – Благоевград сключи договори с изпълнители за осъществяване на дейности за публичност и информация по проект BG16FFPR003-1.001-0010 "Модернизиране на Драматичен театър "Никола Вапцаров“ за устойчиво и интегрирано развитие на културата, културния туризъм и креативните творчески индустрии в Благоевград“, реализиран по процедура BG16FFPR003-1.001 "Подкрепа за интегрирано градско развитие в 10-те градски общини – основни центрове на растеж“ по Програма "Развитие на регионите“ 2021–2027.Сключените договори са по следните обособени позиции:Обособена позиция №1 – "Услуги по изработка и доставка на информационни материали“ – "ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООДОбособена позиция №2 – "Организиране и провеждане на информационни събития и кампании“ – "СОЛАР 8“ ЕООДОбособена позиция №3 – "Услуги по изработка и доставка и монтаж на информационни табели, банери и други рекламни материали“ – "ЕН ДЖИ ВИ ГРУП“ ЕООДВ рамките на проекта е предвидено реализирането на мащабна информационна кампания, която ще включва разнообразни публични дейности и рекламни материали. Сред тях са пресконференции, тържествени церемонии по първа копка и официално откриване на модернизираните два обекта – основната сграда на театъра и производствено-складовата база за изработка на декори в кв. Грамада.Кампанията ще включва още изработване на информационна брошура за проекта, рекламни брошури след реализирането на инвестициите за двата обекта, билборд, информационна табела, ролбанер, стикери, луксозен каталог, както и рекламни материали и брандирани реквизити – тениски, брандирани торбички, тефтери, химикали и моливи, брандирани чаши, карти за преференции в театъра и други.Целта на публичните събития е да популяризират изпълнението на инвестиционните дейности по проекта и да представят на заинтересованите страни и широката общественост обновените и модернизирани сгради, както и новите възможности, които ще бъдат създадени за представителите на целевите групи.Основната задача на дейностите за публичност и информация е да се гарантира широка публичност, прозрачност и информираност на обществеността относно изпълнението на проекта, неговите цели, дейности, резултати и принос за устойчивото развитие на културната инфраструктура и творческите индустрии в община Благоевград.Чрез реализирането на предвидените информационни събития и кампании ще бъде осигурена ефективна комуникация с гражданите, заинтересованите страни и медиите, в съответствие с изискванията за публичност и визуализация на европейското финансиране.Екипът на Драматичен театър "Никола Вапцаров“ – Благоевград ще продължи своевременно да информира обществеността за напредъка по изпълнението на проекта, реализираните дейности и постигнатите резултати, в дух на прозрачност и активен диалог с гражданите и медиите.