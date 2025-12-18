Драматичен театър "Никола Вапцаров“ – Благоевград обявява началото на репетициите на спектакъла "ПСИХО“ по пиесата "Какво видя икономът“ от британския драматург Джо Ортън – една от най-провокативните и остроумни английски комедии на XX век.Режисьор на спектакъла е Николай Младенов – едно от утвърдените имена в съвременния български театър, носител на престижните национални награди "Икар“ и "Аскеер“. Сред последните му постановки са спектаклите от репертоара на Сатиричен театър "Алеко Константинов“ - "Случаят Лола“, "Пазар за мъже“, "Луцифер“"Светици и перверзници“, "Сама жена“ и "Нещо се обърка“ и др.Сценографията и костюмите са дело на Никол Трендафилова, музиката – на Мира Искърова, а пластиката – на Филип Миланов.В актьорския състав участват:Емил Марков, Албена Павлова, Георги Манев, Даниел Пеев, Катя Иванова и Йордан Върбанов."ПСИХО“ е вихрена, абсурдна и безпощадно смешна комедия на недоразуменията, чието действие се развива в психиатрична клиника. Доктор Прентис си търси нова секретарка, но едно на пръв поглед рутинно интервю прераства в лавина от объркани самоличности, събличания и преобличания, неочаквани проверки и ситуации на ръба на скандала. В свят, в който "нормалното“ е относително, границата между лекар и пациент започва опасно да се размива.Пиесата "Какво видя икономът“ има и успешна филмова адаптация от 70-те години, която затвърждава култовия ѝ статут и популяризира характерния за Ортън черен хумор, провокация и социална сатира.Авторът Джо Ортън остава в историята като един от най-радикалните и скандални британски драматурзи, чиито комедии атакуват лицемерието, властта и моралните клишета с остроумие и безпощадна ирония. Макар животът му да завършва трагично, творчеството му продължава да вълнува сцените по целия свят.Премиерата на комедията "ПСИХО“ се очаква през месец февруари.