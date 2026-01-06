ЗАРЕЖДАНЕ...
Започна записването на деца в детски ясли и яслени групи на територията на община Благоевград
На 19 януари, след проверка на данните за достоверност, ще бъдат обявени резултатите за приетите деца, а записването следва да бъде направено от 20 до 27 януари.
Класираните деца трябва да постъпят в съответното детско заведение от 28 януари до 30 юни, след което от 01 до 10 юли ще бъдат обявени и останалите свободни места.
Кандидатстването за общинските детски ясли на територията на Благоевград се осъществява чрез електронна платформа на адрес: www.priem-blagoevgrad.bg
- секция "Детски ясли“ - “Регистрация“.
Там се въвеждат необходимите данни за кандидатстване. Родителят/настойникът, който подава документите, трябва да има валидна електронна поща, на която да следи класирането на детето. Въведените данни се обработват автоматично и се проверяват за коректност и достоверност. Деца, за които са подадени некоректни данни, свързани с приема ще отпадат от първоначалното класиране.
Родителите следва да имат предвид, че ако детето не бъде записано в детска ясла след обявяване на класирането, то за следващ период е необходимо документите да бъдат подадени наново.
При записване в съответното детско заведение трябва да бъдат предоставени следните документи:
-Оригинал и ксерокопие от:
*Удостоверение за раждане на детето;
*документ за самоличност на заявителя;
*всички документи, удостоверяващи посочените в генерирането заявление критерии.
