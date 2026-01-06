Започна записването на деца в детски ясли и яслени групи на територията на община Благоевград. Родителите могат да подават заявления до 13 януари 2026 г.На 19 януари, след проверка на данните за достоверност, ще бъдат обявени резултатите за приетите деца, а записването следва да бъде направено от 20 до 27 януари.Класираните деца трябва да постъпят в съответното детско заведение от 28 януари до 30 юни, след което от 01 до 10 юли ще бъдат обявени и останалите свободни места.Кандидатстването за общинските детски ясли на територията на Благоевград се осъществява чрез електронна платформа на адрес: www.priem-blagoevgrad.bg- секция "Детски ясли“ - “Регистрация“.Там се въвеждат необходимите данни за кандидатстване. Родителят/настойникът, който подава документите, трябва да има валидна електронна поща, на която да следи класирането на детето. Въведените данни се обработват автоматично и се проверяват за коректност и достоверност. Деца, за които са подадени некоректни данни, свързани с приема ще отпадат от първоначалното класиране.Родителите следва да имат предвид, че ако детето не бъде записано в детска ясла след обявяване на класирането, то за следващ период е необходимо документите да бъдат подадени наново.При записване в съответното детско заведение трябва да бъдат предоставени следните документи:-Оригинал и ксерокопие от:*Удостоверение за раждане на детето;*документ за самоличност на заявителя;*всички документи, удостоверяващи посочените в генерирането заявление критерии.