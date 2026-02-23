ЗАРЕЖДАНЕ...
Започна възстановяване на нарушени през зимния сезон участъци от уличната мрежа в Благоевград
© ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
След пълен преглед на състоянието на общинската пътна инфраструктура са определени улиците в най-тежко състояние, които ще бъдат обработени приоритетно.
Възстановителните дейности днес започнаха от терена на Автогарата, където ежедневно преминават автобуси с десетки пътници, а асфалтът има спешна необходимост от обновяване. Те ще продължат по компрометирани улици в Централна градска част и кварталите.
Ремонтът се осъществява от избраната с обществена поръчка фирма ГромаХолд.
Целта е да се осигури безопасността на пешеходци и шофьори, както и да се създаде по-добра градска среда.
