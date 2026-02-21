ЗАРЕЖДАНЕ...
Започна второто издание на "Детски бизнес клуб" в Благоевград
25 ученици от V и VI клас ще разработват своите бизнес проекти в продължение на три месеца. Те ще преминат през обучителна програма, насочена към развиване на предприемаческо мислене, финансова грамотност и лидерски умения.
Младите участници ще имат възможност да се запознаят с дейността на компании и с представители на различни професионални направления. Предвидени са посещения в производствени предприятия, институции и фирми от сферата на маркетинга, автомобилния, хотелиерския и ресторантьорския бизнес.
Основната цел на "Детски бизнес клуб“ е да подпомогне информирания избор за бъдещо образование и да насърчи личностното развитие на учениците чрез реални бизнес казуси, работа в екип, управление на времето и умения за публично представяне.
Обучението ще продължи до 14 май 2026 г. Инициативата се организира от Община Благоевград.
