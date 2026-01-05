ЗАРЕЖДАНЕ...
Започна поетапното поставяне на контейнери за биоразградими отпадъци в Благоевград
©
В следващия месец операторът на анаеробната инсталация, с подкрепата на община Благоевград, ще разположи приоритетно над 100 контейнера за хранителни и зелени отпадъци в двата университета, училищата, детските градини и ясли.
Предстои да бъдат поставени кофи в търговски обекти, в това число магазини за плодове и зеленчуци и заведения, както и в останалите 4-ри общини в Регионалното сдружение за Управление на отпадъците - Бобошево, Рила, Симитли и Кочериново.
Разделно събрания биоразградим отпадък ще бъде третиран в Анаеробната инсталация, където посредством анаеробно разграждане ще се произвежда биогаз, използван за производство на енергия и компост, подходящ за земеделие и озеленяване.
Целта на разделното събиране е намаляване на депонираните отпадъци, по-ефективно управление на ресурсите и подобряване на състоянието на околната среда.
В синхрон с политиката на Община Благоевград за насърчаване на разделното събиране на отпадъци, в края на декември 2025 г. по предложение на кмета Методи Байкушев Общински съвет прие въвеждане на стимули под формата на отстъпки до 30% при предаване на разделно събрани рециклируеми отпадъци – опаковки от хартия, пластмаса, стъкло и метал от домакинствата. Отстъпките ще се изчисляват на база годишно количество предаден отпадък, като данните ще се събират директно в пунктовете и автоматично ще се изпращат към Община Благоевград, без да е необходимо гражданите да ги декларират в администрацията.
Пунктовете, които приемат разделно събрани рециклируеми отпадъци, са "Скрино“ ЕООД, "Феникс Благоевград“ ООД, "Екорепак“ ЕООД и "Ауто–Скрап“ ООД.
Община Благоевград продължава последователната си политика за подобряване на системата за управление на отпадъците и за насърчаване на участието на гражданите в процесите по разделно събиране.
Още от категорията
/
Байкушев: Пожелавам от сърце да усетим отговорността и да знаем, че всичко в нашата държава зависи от нас самите
01.01
ОДМВР - Благовеград с благодарствено писмо от семейство, на което е оказана помощ от полицейски служители
19.12
Благоевград е общината с най-голям успех в декларирането на брой ползватели в дадено домакинство
18.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мицкоски за България: Отново пропуснаха шанса да бъдат добри съсе...
18:17 / 04.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.