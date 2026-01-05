От Първи учебен корпус на ЮЗУ “Неофит Рилски" днес стартира поетапно разполагане на контейнери за разделно събиране на биоразградими отпадъци - хранителни и зелени, на територията на Благоевград.В следващия месец операторът на анаеробната инсталация, с подкрепата на община Благоевград, ще разположи приоритетно над 100 контейнера за хранителни и зелени отпадъци в двата университета, училищата, детските градини и ясли.Предстои да бъдат поставени кофи в търговски обекти, в това число магазини за плодове и зеленчуци и заведения, както и в останалите 4-ри общини в Регионалното сдружение за Управление на отпадъците - Бобошево, Рила, Симитли и Кочериново.Разделно събрания биоразградим отпадък ще бъде третиран в Анаеробната инсталация, където посредством анаеробно разграждане ще се произвежда биогаз, използван за производство на енергия и компост, подходящ за земеделие и озеленяване.Целта на разделното събиране е намаляване на депонираните отпадъци, по-ефективно управление на ресурсите и подобряване на състоянието на околната среда.В синхрон с политиката на Община Благоевград за насърчаване на разделното събиране на отпадъци, в края на декември 2025 г. по предложение на кмета Методи Байкушев Общински съвет прие въвеждане на стимули под формата на отстъпки до 30% при предаване на разделно събрани рециклируеми отпадъци – опаковки от хартия, пластмаса, стъкло и метал от домакинствата. Отстъпките ще се изчисляват на база годишно количество предаден отпадък, като данните ще се събират директно в пунктовете и автоматично ще се изпращат към Община Благоевград, без да е необходимо гражданите да ги декларират в администрацията.Пунктовете, които приемат разделно събрани рециклируеми отпадъци, са "Скрино“ ЕООД, "Феникс Благоевград“ ООД, "Екорепак“ ЕООД и "Ауто–Скрап“ ООД.Община Благоевград продължава последователната си политика за подобряване на системата за управление на отпадъците и за насърчаване на участието на гражданите в процесите по разделно събиране.