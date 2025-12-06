Започна подготовката за традиционния коледен футболен турнир в Симитли в памет на спортния деятел, фен на футбола и приятел на спорта – Иван Янчев от село Черниче. Коледният турнир се провежда по инициатива и под патронажа на кмета на община Симитли Апостол Апостолов.Стартира записването на отборите, което ще продължи до 19.12.2025г. (петък).Желаещите да се запишат за традиционния коледен футболен турнир и да получат повече информация могат да го направят на следните телефони: Пламен Скендерски - 0894 37 83 73 и Спас Стоименов - 0897 77 60 09.