Започна подготовката за традиционния коледен футболен турнир в Симитли в памет на Иван Янчев
Стартира записването на отборите, което ще продължи до 19.12.2025г. (петък).
Желаещите да се запишат за традиционния коледен футболен турнир и да получат повече информация могат да го направят на следните телефони: Пламен Скендерски - 0894 37 83 73 и Спас Стоименов - 0897 77 60 09.
