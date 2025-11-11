От рано тази сутрин в центъра на Благоевград кипи усилена дейност, свързана с монтирането на коледната елха, видя репортер на "“. Тази година голямото коледно дръвче ще бъде разположено на ново място, в непосредствена близост до коледното градче. То също ще е с нова локация – вместо в Градската градина, къщичките вече са разположени в подплощадното пространство на площад "Георги Измирлиев“.Припомняме, че в Благоевград запалването на коледните светлини е обявено за 21 ноември – Ден на християнското семейство. Освен концерт с участието на Дичо и Михаела Маринова, децата на Благоевград и техните родители ще имат възможността заедно да посрещнат Дядо Коледа.