Започна изграждането на коледното градче в Благоевград

В Благоевград кипи трескава подготовка във връзка с предстоящите коледно-новогодишни празници, видя репортер на Blagoevgrad24.bg. В подплощадното пространство, намиращо се при площад "Георги Измирлиев", вече започна изграждането на коледните къщички за предстоящия коледен базар. Тази година коледното градче е на нова локация, а не както в предходините години, когато същото беше позиционирано в градската градина.



Отделно от това започна покриването на фонтаните в центъра на града, точно пред сградата на общината, където по традиция се поставят различни коледни украси.



Припомняме, че на 21 ноември, в Деня на християнското семейство, Благоевград ще запали коледните светлини. Това ще постави началото на богата програма, включваща концерти и Коледно градче, допринасящи за празничния коледен дух.



Точно в 17:30 ч. площад "Георги Измирлиев“ ще се превърне в сцена, която ще събере любими български изпълнители и стотици детски усмивки. Специален гост ще бъде самият Дядо Коледа, който ще пристигне, за да запали светлините за радост на най-малките. След това празничната вечер ще продължи с концерт на Михаела Маринова и Дичо.