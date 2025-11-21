ЗАРЕЖДАНЕ...
Запалиха светлините: Коледното настроение вече се настани в Благоевград
Дядо Коледа пристигна с колата на пожарната, а кметът Методи Байкушев поздрави всички, предаде репортер на Blagoevgrad24.bg.
Музикалната програма включва изпълнения на Биг Бенд Благоевград, Венера Мелеки, Дичо. Финалът е за Михаела Маринова.
