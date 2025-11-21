Сподели close
Многото дъжд не изплаши благоевградчани и те се събраха на площада за запалването на коледната елха.

Дядо Коледа пристигна с колата на пожарната, а кметът Методи Байкушев поздрави всички, предаде репортер на Blagoevgrad24.bg.

Музикалната програма включва изпълнения на Биг Бенд Благоевград, Венера Мелеки, Дичо. Финалът е за Михаела Маринова.