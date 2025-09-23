ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Общество
Криминални
Институции
Други
|Заместник-министрите на България и Япония обсъдиха важни въпроси относно сигурността
Двете страни дискутираха въпроси, свързани със съвременната среда за сигурност. Акцент беше поставен върху партньорството чрез НАТО и Европейския съюз и беше дадена висока оценка на японските военнослужещи, взели участие във военноморското учение "Sea Breeze 24". Това съобщиха от Министерството на отбраната.
Сред темите на разговора беше и развитието на индустриално-отбранителното сътрудничество и военното образование.
В срещата взеха участие още директорът на дирекция "Отбранителна политика и планиране“ бригаден генерал Любомир Монов, извънредният и пълномощен посланик на Япония в България Хисаши Мичигами, както и експерти от министерствата на отбраната от двете държави.
В рамките на тридневната визита на заместник-министър Канеко в България е планирано и посещение на Трета авиационна база край с. Граф Игнатиево.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Екипът на примата на българската естрада: Най-лесно се работи с Лили
12:43 / 21.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: