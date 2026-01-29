Насочена към различни публики програма ще обогатява културния живот на Благоевград през 2026 година. Това обяви на пресконференция заместник-кметът по култура, спорт и туризъм Станислав Кимчев.Утвърдени фестивали, нови формати и разнообразие от жанрове – класическа и джаз музика, фолклор, театър, кино, съвременно изкуство, изложби и събития на открито ще се реализират на различни локации в града. Фокусът през 2026 година е върху привличането на нови публики чрез активното участие на млади творци и културни институти.Между 24 и 26 февруари Благоевград ще предложи три концертни вечери с фестивала "От Добруджа до Пирин“, с участието на Ансамбъл "Добруджа“, Северняшкия ансамбъл "Иван Вълев“ и емблемата на града ни Ансамбъл "Пирин“.Кулисите се вдигат и за фестивала "Бродуей в Благоевград“, който ще предложи музикални и сценични заглавия за широка и семейна публика. Програмата започва на 27 февруари с мюзикъла "Класният се жени“ на Камерна опера и концерт на Васил Петров с Биг бенд - Благоевград, продължава на следващия ден с хитовия мюзикъл на Дисни "Аладин“ и завършва с оперетата "Царицата на чардаша“ от Камерна опера. Всички събития са със свободен вход."Културният фокус през март пада върху Благоевград Блус и Джаз Фестивал и конкурса "Млади визии“, изложба за автори до 25 години за съвременно изкуство в градска среда, посветен на Христо Явашев, който превръща улиците и галериите в сцена за нови идеи и творческо вдъхновение“, каза зам.-кметът Станислав Кимчев.Фестивалите "За хляба наш“ и "Шарено цвете“, насочени към детската и семейна аудитория, задават ритъма през юни, когато е и международният музикален фестивал Crossing Jumaya Fest в парк "Македония“.Под открито небе звездните прожектори в Благоевград ще се насочат и към концертите от "Летен уикенд в Благоевград“, лятно кино и Фестивала на лютеницата, събития, които обединяват семейства и туристи.В културния календар присъстват и честванията на празника на Благоевград, включващи историческа възстановка и голям вечерен концерт, както и Голямото градско бягане, което ще изпълни улиците с активност и състезателен дух.Балканският театрален фестивал отново ще представи най-доброто от сценичните изкуства. На 21 ноември ще бъдат запалени коледните светлини, а културната година ще завърши през декември с празнична програма, която обединява култура, творчество и обществен живот.Календарът за 2026 г. се реализира с общински средства, партньорства и национални програми, като водещи принципи остават прозрачността, устойчивостта и подкрепата за качествени културни проекти.Част от събитията се организират с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез инструмента СледващоПоколениеЕС (NextGenerationEU) по проект "Ново поколение местна политика за култура за община Благоевград“ от 29.10.2025г, договор № BG-RRP-11.021-0017-C01., Схема за безвъзмездна помощ "Ново поколение местни политики за култура за големи общини“, BG-RRP-11.021.