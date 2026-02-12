ЗАРЕЖДАНЕ...
Задържаха 59-годишен за свалена скоба и нападение над полицай в Благоевград
От пристигналите полицейски служители, на място е установен мъж, който е отказал да предостави документ за самоличност, започнал е да буйства и е нанесъл удари в областта на лицето на един от полицаите.
Същият е задържан със заповед за задържане до 24 часа, като е установено, че е на 59-години от град Благоевград. По случая е образувано досъдебно производство.
