Около 10:05 часа на вчера в 01 РУ-Благоевград е получен сигнал за това, че в района на улица "Мара Бунева“ в град Благоевград е свалена неправомерно статична скоба, поставена на лек автомобил от общинско предприятие, отговарящо за общинските паркинги.От пристигналите полицейски служители, на място е установен мъж, който е отказал да предостави документ за самоличност, започнал е да буйства и е нанесъл удари в областта на лицето на един от полицаите.Същият е задържан със заповед за задържане до 24 часа, като е установено, че е на 59-години от град Благоевград. По случая е образувано досъдебно производство.