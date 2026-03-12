От служители на сектор "Противодействие на икономическата престъпност“ при ОДМВР-Благоевград, вчера е проверено помещение, находящо се на партерен етаж в жилищна кооперация на бул. "Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. Благоевград.Там е установено, че се съхраняват около 165 артикула (якета, дънки, ризи, тениски и маратонки), носещи запазени търговски марки без разрешение от правоносителя.Със заповед за задържане до 24 часа е задържан 38-годишен мъж от гр. Благоевград. За случая е уведомена РП-Благоевград. Образувано е досъдебно производство.