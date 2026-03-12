ЗАРЕЖДАНЕ...
Задържаха 38-годишен благоевградчанин заради фалшиви дрехи
Там е установено, че се съхраняват около 165 артикула (якета, дънки, ризи, тениски и маратонки), носещи запазени търговски марки без разрешение от правоносителя.
Със заповед за задържане до 24 часа е задържан 38-годишен мъж от гр. Благоевград. За случая е уведомена РП-Благоевград. Образувано е досъдебно производство.
