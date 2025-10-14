ЗАРЕЖДАНЕ...
|Задава се първия фестивал за късометражно кино - Blagoevgrad Short Film Festival
Blagoevgrad Short Film Festival (BSFF) е първото по рода си събитие, посветено изцяло на късометражното кино и на онези смели творци, които мислят извън рамката.
Фестивалът събира режисьори, артисти и зрители от България и света в четири дни, изпълнени с прожекции, разговори, експерименти и изненадващи срещи.
BSFF е не просто фестивал. Това е пространство за идеи, хора и естетики, където младите автори срещат вдъхновяващи професионалисти, а зрителите се потапят в най-свежите и необичайни визии на съвременното кино.
Специалният акцент на първото издание е AI киното – новият език на визуалното изкуство.
BSFF е първият фестивал в България, който въвежда отделна категория за филми, създадени с помощта на изкуствен интелект, отдавайки заслужено внимание на творците, които изследват границите между човешкото въображение и технологиите.
Освен селекция от късометражни филми от България и чужбина, програмата на фестивала включва уъркшопи, мастъркласове, дискусии.
BSFF има мисия – да създаде общност от творци и зрители, които вярват в силата на краткия филмов формат. Да даде сцена на новото поколение режисьори в прехода им от обучението към професионалната среда. Да превърне Благоевград в културна точка на картата на съвременното европейско кино.
Филмовият фестивал се организира с подкрепата на Национален фонд "Култура“ – България, B2Y Productions и Община Благоевград
Ако обичаш киното, живееш чрез изкуството или просто искаш да видиш нещо ново – това е твоето място.
