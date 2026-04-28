Актьори и част от екипа на Драматичен театър "Никола Вапцаров" - Благоевград се включиха в инициативата "Кариерни възможности“, организирана от Университетския център за кариерно развитие към Югозападен университет "Неофит Рилски“. Това съобщиха от културния институт.

Събитието събра студенти, преподаватели и представители на различни институции и организации, като създаде ценна възможност за среща между младите хора и реалната професионална среда. В рамките на инициативата театърът представи част от своята дейност, възможностите за професионална реализация в сферата на сценичните изкуства, както и разнообразните процеси, които стоят зад създаването и реализирането на един спектакъл.

Участието на Драматичен театър "Никола Вапцаров“ – Благоевград беше насочено към насърчаване на интереса на студентите към културния сектор и към представяне на театъра не само като творческо пространство, но и като място за професионално развитие, работа в екип, комуникация, организация и изграждане на практически умения.