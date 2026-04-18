Днес 18 април, събота, временно се забранява паркирането и престоят на автомобили на паркинга зад сградата на РЗИ на ул. "Митрополит Борис“ и зад сградата на ДТ "Н. Вапцаров“, съобщават от Община Благоевград, цитирана от ФОКУС.

Ограничението ще се прилага за времето от 8.00 ч. до 20.00 ч. в събота и е във връзка с организацията на парламентарните избори в неделя, 19 април.