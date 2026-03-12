ЗАРЕЖДАНЕ...
За поредна година благоевградчани се обединяват около акцията "Приятели, наши връстници гладуват. Да спрем това!"
©
Акцията е под мотото: "Приятели, наши връстници гладуват. Да спрем това!" и е за периода от 16 март до 03 април 2026 година.
Могат да се даряват пакетирани, сухи хранителни продукти в срок на годност: ориз, брашно, олио, захар, макаронени изделия, консерви, вафли, шоколади и др.
Продуктите се събират в Православния информационен център на ул. "Тракия" 3 (срещу РУО Благоевград).
Информация за кампанията може да получите на тел: 073/830711 - ОбСНВ Благоевград и 0877270076 - Православен информационен център към Неврокопска света митрополия.
Продуктите ще бъдат разпределени и предадени на семейства в нужда от Благоевград и семейства на наркозависими.
Още от категорията
/
Изложбата "Жените творци на Благоевград" превърна фоайето на Община Благоевград в дом на изкуството
06.03
С полагане на цветя в Благоевград бяха отбелязани 145 години от рождението на Тодор Александров
04.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Пожар в землището на село Марчево, призовават за доброволци
21:58 / 11.03.2026
Затварят две благоевградски улици, заради ремонт
17:19 / 11.03.2026
Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов идва в Бла...
17:20 / 11.03.2026
Разделното събиране на отпадъци бе част от популярните куиз форма...
12:01 / 11.03.2026
Затварят тунел "Железница" на АМ "Струма"
07:29 / 11.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.