Общинският съвет по наркотични вещества (ОбСНВ) Благоевград, съвместно с Православния информационен център в Благоевград стартира кампания за събиране на дълготрайни, пакетирани храни за семейства в нужда.Акцията е под мотото: "Приятели, наши връстници гладуват. Да спрем това!" и е за периода от 16 март до 03 април 2026 година.Могат да се даряват пакетирани, сухи хранителни продукти в срок на годност: ориз, брашно, олио, захар, макаронени изделия, консерви, вафли, шоколади и др.Продуктите се събират в Православния информационен център на ул. "Тракия" 3 (срещу РУО Благоевград).Информация за кампанията може да получите на тел: 073/830711 - ОбСНВ Благоевград и 0877270076 - Православен информационен център към Неврокопска света митрополия.Продуктите ще бъдат разпределени и предадени на семейства в нужда от Благоевград и семейства на наркозависими.