Две земетресения с един и същ епицентър бяха регистрирани в България за по-малко от 10 часа, съобщиха от НИГГГ към БАН.Първият от тях е от сряда вечерта в 20:41, край Стралджа, който е с по-висок магнитуд - 3,4 по Скалата на Рихтер и дълбочина 14 км.Вторият е от 5:14 часа с епицентър отново в близост до град Стралджа, област Ямбол, а магнитудът му е 2,4 по Скалата на Рихтер. Дълбочината е 20 км.Няма данни за щети и да е усетено от населението.