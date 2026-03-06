За осма поредна година Благоевград ще пулсира в ритъма на качествената музика. Фестивалът "Blagoevgrad Blues & Jazz“ се завръща на 27 и 28 март в зала "Орфей“ (парк "Македония“), предлагайки на публиката впечатляваща селекция от родни легенди и международни формации.Тазгодишното издание се отличава с богата съпътстваща програма, която започва още на 26 март, и специален фокус върху приемствеността между поколенията.Вечерта на 27 март ще бъде открита от Биг Бенд Благоевград със солисти Михаил Йосифов, Велека Цанкова, Лъчезар Кацарски и Александра Полежанова – Али. Кулминацията на вечерта ще бъде участието на легендарната Мими Николова. Програмата продължава с българския проект 4 OF A KIND, а финалът е запазен за Васко Кръпката и UNIVERSE BLUES BAND – мащабна международна колаборация с музиканти от Сърбия, Украйна, Косово, Италия, Румъния и Испания.Втората вечер стартира с иновативния проект MORPHEUS на Росен Захариев (Роко) и Иван Шопов. След тях на сцената излизат световноизвестните Wladigeroff Brothers (Австрия/България), а фестивалът ще бъде закрит от македонската група FOLTIN, известна със своя уникален "сюрреалистичен“ стил."Blagoevgrad Blues & Jazz не е просто фестивал, а мост между легендите на миналото и талантите на бъдещето,“ споделят организаторите.Събитието се организира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез инструмента Следващо Поколение ЕС (Next Generation EU) по проект "Ново поколение местна политика за култура за община Благоевград“ от 29.10.2025 г., договор № BG-RRP-11.021-0017-C01, по схема BG-RRP-11.021 "Ново поколение местни политики за култура за големи общини“.