ЗАРЕЖДАНЕ...
За осма поредна година Благоевград ще пулсира в ритъма на джаза
©
Тазгодишното издание се отличава с богата съпътстваща програма, която започва още на 26 март, и специален фокус върху приемствеността между поколенията.Вечерта на 27 март ще бъде открита от Биг Бенд Благоевград със солисти Михаил Йосифов, Велека Цанкова, Лъчезар Кацарски и Александра Полежанова – Али. Кулминацията на вечерта ще бъде участието на легендарната Мими Николова. Програмата продължава с българския проект 4 OF A KIND, а финалът е запазен за Васко Кръпката и UNIVERSE BLUES BAND – мащабна международна колаборация с музиканти от Сърбия, Украйна, Косово, Италия, Румъния и Испания.Втората вечер стартира с иновативния проект MORPHEUS на Росен Захариев (Роко) и Иван Шопов. След тях на сцената излизат световноизвестните Wladigeroff Brothers (Австрия/България), а фестивалът ще бъде закрит от македонската група FOLTIN, известна със своя уникален "сюрреалистичен“ стил."Blagoevgrad Blues & Jazz не е просто фестивал, а мост между легендите на миналото и талантите на бъдещето,“ споделят организаторите.
Събитието се организира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез инструмента Следващо Поколение ЕС (Next Generation EU) по проект "Ново поколение местна политика за култура за община Благоевград“ от 29.10.2025 г., договор № BG-RRP-11.021-0017-C01, по схема BG-RRP-11.021 "Ново поколение местни политики за култура за големи общини“.
Още от категорията
/
Започва ремонт на нарушени участъци от пътната настилка по бул. "Св. Димитър Солунски" в Благоевград
03.03
С тържествени събития в Благоевград ще бъдат отбелязани 148 години от Освобождението на България
03.03
Вълшебният свят на Аладин, принцеса Жасмин и приказното им кралство бе разкрит пред благоевградската публика
01.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Благоевградчани избраха театъра пред протест срещу цените на тока...
19:36 / 05.03.2026
Мъж загина при пожар в благоевградско село
19:19 / 05.03.2026
Ето колко са военните паметници в област Благоевград според облас...
17:16 / 05.03.2026
Изграждат МВЕЦ "Ковачица"
15:14 / 05.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.