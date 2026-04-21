За разпределянето на ресурс 99 701,92 евро в Благоевград се сбориха 3 фирми.

Интересът е към поръчка на Община Благоевград за доставка на пътни знаци и съоръжения за подобряване на организацията и безопасността на движението. Подалите оферта са "Камтекс - 84“ ЕООД, "Кастело“ ООД и "Трафик Пътна Сигнализация“ ЕООД, съобщиха от Община Благоевград. Прогнозната стойност на поръчката е 99 701,92 евро.

Предвижда се доставка пътни знаци от всички основни групи, сред които предупредителни, за предимство, забранителни, указателни и информационни, както и допълнителни табели. Включени са още съвременни решения като светодиодни знаци със соларно захранване, табели, показващи скоростта на движение и др.

Поръчката обхваща и доставка на пътни огледала, носещи стълбове, антипаркинг елементи, гумени бордюри, паркинг стопери и различни видове парапети, които допринасят за по-добра организация на движението и ограничаване на неправилното паркиране.

Целта е повишаване на безопасността на движение на пешеходците и шофьорите, по-добра видимост на пътната сигнализация и по-ефективна организация.

Действията са част от последователните усилия за създаване на по-сигурна и подредена градска среда за жителите и гостите на града.