На 07 и 08 април движението по ул. "Славянска“ в участъка между кръстовищата с ул. "Шар планина“ и ул. "Полк. Кирил Чамишки“ ще бъде временно преустановено, съобщиха от Община Благоевград.

Причината е извършване на планов ремонт на ВиК мрежата от "Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград.

Община Благоевград призовава водачите на моторни превозни средства да използват алтернативни маршрути и да спазват въведената временна организация на движението.