Драматичен театър "Никола Вапцаров“ – Благоевград ще отбележи юбилейното 50-то представление на спектакъла "Пепеляшка“ по Шарл Перо, с режисьор Маргарита Мачева. Празничното представление ще се състои на 19 март от 10:00 ч. на сцената на театъра.От премиерата си досега спектакълът се радва на голям интерес и любов от страна на най-малките зрители и техните семейства. Любимата приказка за добротата, надеждата и силата да вярваш в чудеса десетки пъти оживява на сцената на театъра, превръщайки всяко представление в истинско театрално преживяване за децата.По повод юбилейното 50-то представление театърът е подготвил малка празнична изненада, която ще направи празничната сутрин още по-цветна и приказна за децата и гостите на театъра.Драматичен театър "Никола Вапцаров“ – Благоевград отправя покана към всички малки почитатели на театралното изкуство и техните родители да споделят този специален момент и заедно да отпразнуват 50-тото представление на "Пепеляшка“.