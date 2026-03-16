Юбилейно 50-то представление на "Пепеляшка" в Драматичен театър "Никола Вапцаров" – Благоевград
От премиерата си досега спектакълът се радва на голям интерес и любов от страна на най-малките зрители и техните семейства. Любимата приказка за добротата, надеждата и силата да вярваш в чудеса десетки пъти оживява на сцената на театъра, превръщайки всяко представление в истинско театрално преживяване за децата.
По повод юбилейното 50-то представление театърът е подготвил малка празнична изненада, която ще направи празничната сутрин още по-цветна и приказна за децата и гостите на театъра.
Драматичен театър "Никола Вапцаров“ – Благоевград отправя покана към всички малки почитатели на театралното изкуство и техните родители да споделят този специален момент и заедно да отпразнуват 50-тото представление на "Пепеляшка“.
