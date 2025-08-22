ЮЗУ "Неофит Рилски" обяви таксите за обучение срещу заплащане за 2025/2026 г.

© Югозападният университет "Неофит Рилски“ обяви таксите за обучение срещу заплащане за учебната 2025/2026 година. Те са определени в съответствие със Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (ДВ, бр. 63 от 2025 г., в сила от 1 август 2025 г.) и са утвърдени със Заповед № 1615/21.08.2025 г.



Студентите, които са заплатили такса за първия семестър преди влизането в сила на заповедта, ще трябва да доплатят или ще получат възстановяване до размера на определената такса. Това може да бъде направено до 30 октомври 2025 г. в кабинет 206 "Каса“, сграда "Ректорат“, ул. "Иван Михайлов“ № 66, ЮЗУ "Неофит Рилски“.



За студентите от втори, трети, четвърти и пети курс плащането на таксите за обучение ще бъде възможно от 27 август 2025 г.



Подробна информация за размерите на таксите за обучение срещу заплащане е публикувана на официалния сайт на университета.