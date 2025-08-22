ЗАРЕЖДАНЕ...
|ЮЗУ "Неофит Рилски" обяви таксите за обучение срещу заплащане за 2025/2026 г.
Студентите, които са заплатили такса за първия семестър преди влизането в сила на заповедта, ще трябва да доплатят или ще получат възстановяване до размера на определената такса. Това може да бъде направено до 30 октомври 2025 г. в кабинет 206 "Каса“, сграда "Ректорат“, ул. "Иван Михайлов“ № 66, ЮЗУ "Неофит Рилски“.
За студентите от втори, трети, четвърти и пети курс плащането на таксите за обучение ще бъде възможно от 27 август 2025 г.
Подробна информация за размерите на таксите за обучение срещу заплащане е публикувана на официалния сайт на университета.
