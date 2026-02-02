Сподели close
Под това мото Националният съюз на трудово-производителните кооперации (НС на ТПК) в партньорство с Югозападния университет "Неофит Рилски“ честваха Международната година на кооперациите и 130 години от създаването на първата  трудова производителна кооперация в България.  

Над 3 млн. кооперации, 12 % от световното население – това е кооперативната  система! Приносът е безспорен и се търсят възможности за насърчаване на още по активното им участие в обществените процеси на национално и регионално ниво. Това  са част от фундаменталните въпроси, които бяха разгледани по време на  международната научна конференция "Кооперациите и устойчивото развитие:  икономически, социални и екологични измерения“ през 2025 г., с организатори  Югозападния университет, Националния съюз на трудово-производителните  кооперации в България и Тракийския университет – Одрин. Събитието беше посветено  на решението на Организацията на обединените нации да обяви 2025 година за  Международна година на кооперациите под мотото "Кооперациите съзидават по-добър  свят“. 

В тази връзка Националният съюз на ТПК и Югозападният университет "Неофит  Рилски“ организират обзор на събитията по повод честването на тези годишнини,  заедно с прожекция на документалния филм "Труд и солидарност“ на 5 февруари (четвъртък) 2026 г. от 11:00 ч. в Университетския център "Бачиново“ на ЮЗУ  "Неофит Рилски“ – Благоевград.