ЮЗУ "Неофит Рилски“ е сред първите учебни заведения, в което Община Благоевград постави кафяви контейнери за разделно събиране на биоразградими отпадъци.Още в първия месец след въвеждането на системата се отчита намаляване на смесения битов отпадък.Новата организация улеснява работата в студентския стол, където ежедневно се хранят около 1000 студенти. След обяд хранителните отпадъци се събират и изхвърлят отделно в специално предназначените за това съдове.Добри резултати има и при събирането на растителни отпадъци от поддръжката на зелените площи. От началото на годината университетът е предал близо 500 кг такъв отпадък.Инициативата не само намалява количеството смесен отпадък, но и дава възможност органичните материали да бъдат преработени в Анаеробната инсталация и използвани повторно. Така университетската общност допринася реално за опазването на околната среда.Събраните отпадъци се обработват в Анаеробната инсталация, обслужваща общините Благоевград, Симитли, Бобошево, Рила и Кочериново. Кафявите съдове са с обем 120 литра за хранителни и 240 литра за растителни отпадъци.Поставянето им започна от обекти с най-голямо количество такива отпадъци – училища, университети, социални и търговски обекти. Поетапно те ще бъдат разположени и в кварталите, селата и останалите общини от регионалното сдружение, за да могат и домакинствата да се включат.