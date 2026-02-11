ЗАРЕЖДАНЕ...
ЮЗУ "Неофит Рилски" е сред първите учебни заведения, поставили кафяви контейнери за отпадъци
Още в първия месец след въвеждането на системата се отчита намаляване на смесения битов отпадък.
Новата организация улеснява работата в студентския стол, където ежедневно се хранят около 1000 студенти. След обяд хранителните отпадъци се събират и изхвърлят отделно в специално предназначените за това съдове.
Добри резултати има и при събирането на растителни отпадъци от поддръжката на зелените площи. От началото на годината университетът е предал близо 500 кг такъв отпадък.
Инициативата не само намалява количеството смесен отпадък, но и дава възможност органичните материали да бъдат преработени в Анаеробната инсталация и използвани повторно. Така университетската общност допринася реално за опазването на околната среда.
Събраните отпадъци се обработват в Анаеробната инсталация, обслужваща общините Благоевград, Симитли, Бобошево, Рила и Кочериново. Кафявите съдове са с обем 120 литра за хранителни и 240 литра за растителни отпадъци.
Поставянето им започна от обекти с най-голямо количество такива отпадъци – училища, университети, социални и търговски обекти. Поетапно те ще бъдат разположени и в кварталите, селата и останалите общини от регионалното сдружение, за да могат и домакинствата да се включат.
