© Директорът на ЮЗДП обсъди с представители на браншови организации в горския сектор и други ползватели на дървесина текущите проблеми, свързани с бизнеса и дейността на предприятието.



ЮЗДП предлага по-големи количества дървесина от тези, които се търсят и този излишък е един от основните проблеми, отбеляза директорът инж. Валентин Чамбов. Най-големият проблем на територията на ЮЗДП ДП е реализацията на технологичната дървесина и дървата за огрев, която заема немалък дял от предвиденото по ГСП ползване. Инж. Валентин Чамбов запозна присъстващите с предвидените количества дървесина за ползване за 2026 г. и обясни, че анализите показват очаквано изпълнение на ползването на дървесина за 2025 г. в размер на около 80% от предвиденото.



На територията на ЮЗДП ще бъде инвентаризирано голямо количество опожарена дървесина, която трябва да се усвои с приоритет, като ще се разчита на големите преработватели, тъй като тя основно е технологична и дърва за огрев.



От представителите на големите преработватели на технологична дървесина бе коментирана цената на суровината за тяхното производство и необходимостта от намаляването и предвид ниските цени в съседните държави и потенциалната загуба на конкурентоспособност. Преработвателите на едра строителна дървесина подчертаха необходимостта от правилен подбор на процедури и пакети с оглед постигане на по-добър синхрон между предлагането и моментното търсене.











