ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Общество
Криминални
Институции
Други
|ЮЗДП предлага по-големи количества дървесина от тези, които се търсят
ЮЗДП предлага по-големи количества дървесина от тези, които се търсят и този излишък е един от основните проблеми, отбеляза директорът инж. Валентин Чамбов. Най-големият проблем на територията на ЮЗДП ДП е реализацията на технологичната дървесина и дървата за огрев, която заема немалък дял от предвиденото по ГСП ползване. Инж. Валентин Чамбов запозна присъстващите с предвидените количества дървесина за ползване за 2026 г. и обясни, че анализите показват очаквано изпълнение на ползването на дървесина за 2025 г. в размер на около 80% от предвиденото.
На територията на ЮЗДП ще бъде инвентаризирано голямо количество опожарена дървесина, която трябва да се усвои с приоритет, като ще се разчита на големите преработватели, тъй като тя основно е технологична и дърва за огрев.
От представителите на големите преработватели на технологична дървесина бе коментирана цената на суровината за тяхното производство и необходимостта от намаляването и предвид ниските цени в съседните държави и потенциалната загуба на конкурентоспособност. Преработвателите на едра строителна дървесина подчертаха необходимостта от правилен подбор на процедури и пакети с оглед постигане на по-добър синхрон между предлагането и моментното търсене.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
В Дупница обявиха за мъртъв изчезнал преди повече от пет години мъж
14:32 / 23.09.2025
Издирват турист, изкъпал се в едно от Седемте рилски езера
09:19 / 24.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: