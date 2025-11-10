ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Общество
Криминални
Институции
Други
|Явор Куюмджиев: Трите рафинерии, в които имаше пожари, купуваха руски петрол
"Сръбската рафинерия ще спре да работи тези дни, това каза и премиерът Вучич. Техният петрол от резерва приключи, от преди 2-3 месеца са отрязани от нефтопровода, който ги свързваше с Хърватска", посочи той.
"Рафинериите в Унгария, Украйна, Словакия не работят. Ако и нашата спре поради някаква техническа причина – нападение, пожар или друго – в региона няма повече рафинерии. Остават само в една в Гърция и една в Румъния, но те няма как задоволят потребностите в региона. Най-близката е в Австрия", обясни още Куюмджиев.
Куюмджиев коментира решението на Народното събрание за назначаването на особен управител на "Лукойл".
Още не се знае дали ще бъде един, или повече от един човек, все още не е разписано в Закона посочи бившият енергиен министър.
Той не смята, че в България има достатъчно подготвени кадри, които да знаят как да пазаруват нефт на световните пазари. "За да можеш да правиш това успешно – на добри цени и без закъснение в логистиката – се изисква огромен опит или огромна компания. Това не може да го направи един човек", коментира още той.
Санкциите на САЩ
Куюмджиев заяви, че е твърде съмнително от българска страна към Русия да излизат пари. "Ако стигат, това е индиректно, тъй като те минават през Швейцария, Австрия. Дали австрийската компания плаща дивиденти на "майката" в Русия е спорно. А пък тя е частна компания и по никакъв начин не стимулира военната машина", каза Куюмджиев.
Той заяви, че България от много време не купува руски петрол. И направи съпоставка с Унгария и Словакия, които купуват директно от "Лукойл".
Експертът беше категоричен, че криза за горива няма да има
|Още по темата:
|общо новини по темата: 121
|предишна страница [ 1/21 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Синоптици: Валежната зона в момента е над Сандански и Петрич
10:18 / 08.11.2025
Ключар номер 1 каза каква брава да си сложим, за да спрем крадците
10:28 / 08.11.2025
Затягат се условията за пенсиониране
11:56 / 09.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: