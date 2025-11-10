Новини
Явор Куюмджиев: Трите рафинерии, в които имаше пожари, купуваха руски петрол
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 19:17
©
През последния месец имаше пожари в три рафинерии близо до нас. Появи се информация за дронове. Едната е рафинерията на "Лукойл" в Румъния, която в момента не работи заради планиран ремонт. Най-тежко беше засегната тази на унгарската държавна компания MOL край Будапеща, чийто ремонт ще продължи вероятно една година. Най-слабо засегната другата рафинерия на MOL - словашката. Има забележима следа, че тези три рафинерии купуват директно руски петрол. Това каза бившият зам.-министър на енергетиката Явор Куюмджиев в ефира на NOVA NEWS.

"Сръбската рафинерия ще спре да работи тези дни, това каза и премиерът Вучич. Техният петрол от резерва приключи, от преди 2-3 месеца са отрязани от нефтопровода, който ги свързваше с Хърватска", посочи той.

"Рафинериите в Унгария, Украйна, Словакия не работят. Ако и нашата спре поради някаква техническа причина – нападение, пожар или друго – в региона няма повече рафинерии. Остават само в една в Гърция и една в Румъния, но те няма как задоволят потребностите в региона. Най-близката е в Австрия", обясни още Куюмджиев.

Куюмджиев коментира решението на Народното събрание за назначаването на особен управител на "Лукойл".

Още не се знае дали ще бъде един, или повече от един човек, все още не е разписано в Закона посочи бившият енергиен министър.

Той не смята, че в България има достатъчно подготвени кадри, които да знаят как да пазаруват нефт на световните пазари. "За да можеш да правиш това успешно – на добри цени и без закъснение в логистиката – се изисква огромен опит или огромна компания. Това не може да го направи един човек", коментира още той.

Санкциите на САЩ

Куюмджиев заяви, че е твърде съмнително от българска страна към Русия да излизат пари. "Ако стигат, това е индиректно, тъй като те минават през Швейцария, Австрия. Дали австрийската компания плаща дивиденти на "майката" в Русия е спорно. А пък тя е частна компания и по никакъв начин не стимулира военната машина", каза Куюмджиев.

Той заяви, че България от много време не купува руски петрол. И направи съпоставка с Унгария и Словакия, които купуват директно от "Лукойл".

Експертът беше категоричен, че криза за горива няма да има

